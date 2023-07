Speciale energia: Cina, Sinopec inizia produzione di idrogeno verde nello Xinjiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima fabbrica a idrogeno verde realizzata dal colosso petrolifero Sinopec nella regione settentrionale dello Xinjiang, in Cina, ha iniziato la produzione. Lo riporta l'agenzia di stampa statale "Xinhua", ricordando che l'impianto ha la capacità di produrre 20 mila tonnellate di idrogeno all'anno ricorrendo all'energia solare. La costruzione dello stabilimento, che sorge nella città di Kuqa, è iniziata nel 2021, con un investimento di 414 milioni di dollari. Sinopec intende inoltre realizzare un gasdotto di 400 chilometri per favorire il trasporto di idrogeno verde dalla Mongolia Interna sino a Pechino. La Cina, prima al mondo per emissioni di gas serra e consumo di carbone, ha annunciato la progressiva riconversione del proprio modello produttivo e un maggior controllo sul ricorso al combustibile tra il 2021 e il 2025. Pechino intende infatti ampliare la capacità eolica e solare nazionale ad almeno 1.200 gigawatt entro la fine del decennio, nell'ambito dei suoi ambiziosi obiettivi di sostenibilità climatica. Stando ai dati pubblicati dall'agenzia di stampa "Xinhua", l'elettricità generata da fonti rinnovabili nel 2021 si è attestata a 2,48 miliardi di chilowattora, pari al 29,8 per cento del consumo totale del Paese. La capacità installata di parchi eolici e stazioni fotovoltaiche ha superato i 300 milioni di chilowatt nello stesso periodo. (Cip)