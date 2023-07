Speciale energia: presentato a Iseo progetto della Hydrogen Valley, 14 nuovi treni in Valcamonica per la decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto 'H2iseO Hydrogen Valley' è stato al centro della presentazione con i sindaci della Comunità Montana del Sebino Bresciano presso il municipio di Iseo. Presenti, fra gli altri, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e gli assessori Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche), Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile), Giorgio Maione (Ambiente e Clima), il presidente di Fnm, Andrea Gibelli, il direttore generale di Fnm e amministratore delegato di Trenord, Marco Piuri, e il presidente di Ferrovienord, Fulvio Caradonna. 'H2iseO Hydrogen Valley' mira a contribuire alla decarbonizzazione di una parte significativa del trasporto pubblico locale convertendo l'attuale flotta a diesel con 14 nuovi treni a idrogeno. Prevede inoltre la realizzazione di 3 impianti di produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno rinnovabile senza emissioni di CO2 (a Iseo mediante tecnologia Steam Reforming con utilizzo di biometano, energia elettrica rinnovabile e cattura della CO2; a Brescia e a Edolo mediante tecnologia a elettrolisi partendo da energia elettrica da fonte rinnovabile). Tra gli obiettivi anche la messa in esercizio di 40 autobus a idrogeno in sostituzione dell'intera flotta oggi utilizzata da Fnm Autoservizi in Valcamonica. "Con il progetto 'H2iseO Hydrogen Valley' fortemente voluto da Regione Lombardia, puntiamo dritti verso la meta che stiamo perseguendo da tempo, quella di politiche di sviluppo all'insegna della sostenibilità. È questo il futuro che vogliamo disegnare per i lombardi e stiamo dimostrando di essere in grado di innovare, di immaginare un domani sostenibile con una programmazione sul medio-lungo periodo capace di assicurare anche ricadute economiche sui territori interpretando al meglio i bisogni dei cittadini di oggi e di domani". (Com)