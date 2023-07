Speciale energia: Lazio, Tiero (Fd'I), ascoltare le esigenze degli operatori e dare risposte ai territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono poi provvedimenti che vanno incontro a tante esigenze delle imprese. Agli operatori economici ho fatto presente anche la necessità di partecipare ai bandi di Lazio Innova di grande impatto sui territori. Sono aperti tre strumenti finanziari a valere sul fondo FARE Credito 2021- 2027, con i quali la Regione Lazio sostiene le imprese del territorio. Abbiamo misure del valore complessivo di 70 milioni di euro. Sono aperti alcuni bandi, come 'Nuovo Fondo Piccolo Credito Energia': finanziato dal Pr Fesr 2021-2027, che concede prestiti agevolati a micro, piccole e medie imprese per investimenti finalizzati a ridurre il consumo energetico. Quindi 'Nuovo Fondo Piccolo Credito' (Pr Fesr 2021-2027): in continuità con l'analogo strumento già attivato con successo nel 2014-2020, ha l'obiettivo di contribuire a ridurre il fallimento del mercato del credito nella Regione Lazio. Infine 'Nuovo Fondo Futuro'. L'obiettivo è contrastare l'economia sommersa e sostenere la nuova occupabilità, l'autoimpiego e l'inclusione di lavoratrici e lavoratori con contratti atipici. Insomma tutti interventi che vanno concretamente ad incidere sulle prospettive di sviluppo economico dei nostri territori. Da parte mia c'è l'intenzione di sostenere l'economia locale e mi farò portavoce delle istanze degli operatori. Mi faccio carico delle loro problematiche, assicurando tutti gli sforzi necessari per dare loro nuove opportunità e speranze concrete di un rilancio dei settori produttivi della provincia di Latina e della regione Lazio". (Com)