Imprese: Bonomi (Confindustria), serve politica europea unita, stati membri da soli a rischio

- Per pavimentare una politica industriale europea "è necessario che gli stati membri capiscano di non poter affrontare singolarmente due colossi come Usa e Cina". Lo ha detto Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria, a margine dell'Assemblea Generale di Assolombarda in corso a Milano. "Il continuo frazionamento delle politiche non giova" ha continuato Bonomi spiegando che "se le sfide di competitività saranno affrontate individualmente dagli stati membri, questi verranno schiacciati dai colossi". (Rem)