Migranti: centomila partenze dal Nord Africa nel primo semestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centomila migranti sono salpati dalle coste del Nord Africa nel tentativo di arrivare in Italia attraverso il Mediterraneo centrale nei primi sei mesi del 2023. Secondo le ultime statistiche ufficiali viste da “Agenzia Nova”, infatti, le autorità di Tunisia e Libia hanno intercettato e riportato in territorio africano complessivamente 39.589 persone nel periodo gennaio-giugno 2023, a cui si aggiungono i 64.930 migranti sbarcati in Italia via mare e registrati dal Viminale nello stesso periodo di riferimento: un dato, quello degli sbarchi, in crescita del 134,97 per cento anno su anno. Senza contare poi i 1.724 morti o dispersi nella traversata del Mediterraneo centrale: più del doppio delle 777 vittime registrate nello stesso periodo del 2022 dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). (segue) (Res)