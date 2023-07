Migranti: centomila partenze dal Nord Africa nel primo semestre 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la sola Tunisia, le unità della Guardia nazionale hanno fermato 31.111 migranti irregolari, di cui 29.897 di nazionalità subsahariana (e gli altri 1.214 presumibilmente tunisini), in 931 operazioni in mare svolte nei primi sei mesi del 2023. Almeno 65 partenze irregolari verso le coste italiane sono state sventate nei giorni della festa di Eid al Adha, la festa del sacrificio, dal 27 al 29 giugno, per un totale di 2.068 persone fermate. Tutto questo mentre la regione di Rabadh, nel governatorato meridionale di Sfax, in Tunisia, è da giorni teatro di scontri tra residenti e migranti subsahariani. Secondo il portavoce dell'Unione tunisina dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Utica), Salim al Marrakechi, il numero di migranti subsahariani presenti nell’area di Sfax, dalla quale salpano la maggior parte dei barchini diretti verso le coste dell'Italia, è stimato in "decine di migliaia". (segue) (Res)