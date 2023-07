Migranti: centomila partenze dal Nord Africa nel primo semestre 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Libia, invece, l’Oim ha stimato che nel primo semestre 2023 almeno 8.496 migranti sono stati intercettati in mare e riportati a terra, dei quali 5.644 uomini, 401 donne, 186 bambini e 2.265 persone i cui dati sul genere non sono disponibili. Inoltre, 780 persone sono morte e 944 risultano ancora disperse nel corso di tentativi di emigrazione irregolare verso le coste europee attraverso la rotta del Mediterraneo centrale (che include sia Libia che Tunisia). Le ultime quattro vittime accertate sono state ritrovate il 27 giugno a Bengasi, il 28 giugno a Sirte, il 29 giugno ad Almarj e il primo luglio a Ras Lanouf, mentre, solo tra il 25 giugno e il primo luglio, sono stati 601 i migranti intercettati e riportati in Libia. Nel 2021, i migranti intercettati lungo la stessa rotta del Mediterraneo centrale e respinti in Libia erano stati 32.425, mentre si erano registrate 662 persone morte e 891 disperse. Per il 2020, il bilancio è stato meno grave, con 24.684 migranti riportati nel Paese nordafricano, 529 morti e 848 dispersi. (segue) (Res)