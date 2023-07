Governo: Bonelli (Ev), Meloni incapace, sovranismo a targhe alterne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni “è totalmente incapace di governare in questa fase delicata che rischia di far perdere al Paese risorse importanti del Pnrr”. Lo ha detto in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato Angelo Bonelli. “La presidente Meloni, per nascondere la sua totale difficoltà in Europa, attacca le opposizioni e i governi precedenti: è surreale”, ha aggiunto. Nell’intervista rilasciata al “Corriere della Sera” la presidente “è stata capace di accusare le opposizioni di 'tafazzismo', i governi precedenti per aver sbagliato i progetti, dice no al salario minimo e infine difende i nazionalismi di Polonia e Ungheria, due Paesi che attaccano sia l'interesse nazionale italiano che gli accordi europei”, ha spiegato il co-portavoce. “Il suo è un sovranismo a targhe alterne”, ha sottolineato. Il governo “che si presentava a suon di ‘siamo pronti’ in realtà non è pronto a nulla, se non agli slogan e alle urla in stile Piazza Venezia”, ha concluso Bonelli. (Rin)