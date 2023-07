Vietnam: beni e servizi di consumo, aumento vendite al dettaglio 11 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio di beni e servizi di consumo in Vietnam sono aumentate del 10,9 per cento su base annua nei primi sei mesi dell’anno, totalizzando 127 milioni di dollari. Lo ha reso noto l’Ufficio generale di statistica vietnamita. Per quanto riguarda i beni l’incremento è stato del 9,3 per cento, trainato dai generi alimentari (13,5 per cento). Per quanto riguarda i servizi la voce principale è stata quella del turismo, con il 65,9 per cento.(Fim)