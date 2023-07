Energia: Arabia Saudita, proseguirà ad agosto taglio della produzione petrolifera di un milione di barili al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita estenderà il taglio volontario della produzione petrolifera di un milione di barili al giorno (bpd) anche per il mese di agosto. Lo riferisce l'agenzia di stampa saudita "Spa". La produzione del regno per il mese di agosto sarà di circa 9 milioni di barili al giorno, ha detto la "Spa", citando un funzionario del ministero dell'Energia. Il taglio volontario, entrato in vigore a luglio, mira a "rafforzare gli sforzi precauzionali compiuti dai Paesi Opec+ con l'obiettivo di sostenere la stabilità e l'equilibrio dei mercati petroliferi", ha affermato la fonte ufficiale. “Il Regno dell'Arabia Saudita estenderà il taglio volontario di un milione di barili al giorno, entrato in vigore a luglio, per un altro mese compreso il mese di agosto che può essere prorogato", chiarisce la "Spa". "La fonte ha anche osservato che questo taglio si aggiunge al taglio volontario precedentemente annunciato dal Regno nell'aprile 2023, che si estende fino alla fine di dicembre 2024". A giugno, il ministro dell'Energia saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, ha dichiarato all'emittente "Al Arabiya" che il Regno effettuerà profondi tagli alla produzione a luglio dopo una riunione dell'Opec+. All'epoca, il principe Abdulaziz disse che il taglio di un milione di barili al giorno (bpd) da parte di Riad poteva essere esteso oltre luglio, se necessario. L'Arabia Saudita, insieme ad altri produttori Opec+, aveva annunciato ad aprile che avrebbe ridotto la propria produzione fino a dicembre 2024.(Res)