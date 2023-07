Sanità: Di Tomassi-Frabetti (Cgil), Rocca faccia chiarezza su futuro policlinico Umberto I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacalisti Barbara Di Tomassi, della Cgil Rieti Roma est Valle dell'Aniene, e Francesco Frabetti della Fp Cgil Rieti Roma est Valle dell'Aniene, in una nota esprimono "forte preoccupazione per le dichiarazioni rilasciate mezzo stampa dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in merito alle sorti del Policlinico Umberto I. Lo scorso 27 giugno, durante una conferenza stampa, ha dichiarato che lavorerebbe a testa bassa al piano di riqualificazione del Policlinico Umberto I, eppure poche settimane prima ha dichiarato la sua volontà di smantellare il Policlinico Umberto I e il San Camillo, trasformando il primo in un Campus dove far alloggiare gli studenti dell'università La Sapienza mentre del secondo ancora non sono note quale siano le intenzioni". (segue) (Rer)