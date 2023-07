Sanità: Di Tomassi-Frabetti (Cgil), Rocca faccia chiarezza su futuro policlinico Umberto I (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo approccio alla dottor Jekyll e mister Hyde verso le più grandi strutture della sanità pubblica regionale non aiuta ad affrontare una situazione già complessa e mette in difficoltà le cittadine di Roma e non solo - sostengono Di Tomassi e Frabetti -. Il policlinico Umberto I, con un Dea di secondo livello, è, infatti, uno dei pilastri del diritto alla salute nella regione Lazio. Una struttura, che come tante altre, deve essere potenziata da parte dell'amministrazione regionale, affinché sia garantito l'accesso alle cure e siano migliorate le condizioni di lavoro del personale. Al contrario la scelta di trasformarlo in alloggio per gli studenti universitari, come annunciato lo scorso 5 giugno, non solo depotenzia ulteriormente il servizio sanitario regionale ma mette in contrapposizione due diritti fondamentali, creando divisioni nel tessuto sociale di cui non abbiamo certamente bisogno". (segue) (Rer)