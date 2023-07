Sanità: Di Tomassi-Frabetti (Cgil), Rocca faccia chiarezza su futuro policlinico Umberto I (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo quindi chiarezza, non solo sul futuro dell'Umberto I ma anche sul destino delle ingenti risorse destinate alla riqualificazione del nosocomio, che, dal 2000 ad oggi, hanno raggiunto circa 240 milioni di euro, in vista della messa in opera dei primi lavori, previsti a settembre 2023, del Master Plan. Ci aspettiamo come abbiamo chiesto a gran voce, in piazza, lo scorso 24 giugno, assieme ad altre 90 associazioni che la Regione Lazio metta in campo tutte le azioni possibili affinché il servizio sanitario rimanga pubblico, solidale ed universale e sia potenziato. Il presidente Rocca non può e non deve sottrarsi dal confronto con le organizzazioni sindacali", concludono Di Tomassi e Frabetti. (Rer)