Imprese: Imvest, approvato aumento di capitale sociale di oltre 4 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imvest S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Egm) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., specializzata nell’offerta di servizi immobiliari attraverso 3 linee di business: l’acquisizione e gestione di asset immobiliari, l’attività di rental management e quella di agency & brokerage, ha deliberato l’aumento sociale a pagamento per complessivi Euro 4.250.000,00, comprensivi di sovrapprezzo. L’Assemblea degli Azionisti ha approvato, inoltre, l’integrazione di due primarie realtà operanti nel settore immobiliare, Dismissioni Immobiliari S.r.l.che svolge attività di intermediazione immobiliare e Lira Advisory S.r.l., attività di consulenza e advisory. Con il completamento dell’integrazione di Dire e Lira, Imvest prosegue il progetto di sviluppo strategico avviato negli ultimi mesi, fondato sulla crescita per linee esterne, attraverso acquisizioni mirate di Società operanti nel medesimo settore, ad alta sinergia, nonché il lancio di un piano industriale che promuove un’offerta di servizi immobiliari completa, volta a creare valore lungo tutto il lifecycle immobiliare: dall’acquisizione alla gestione e intermediazione di asset e portafogli immobiliari. Imvest consolida così sempre di più la propria posizione sul mercato italiano quale primario operatore di servizi immobiliari integrati. Le nuove acquisizioni consentiranno infatti alla Società di rafforzare la propria offerta di servizi immobiliari integrati, da un lato, potenziando la linea operativa dell’intermediazione immobiliare, e dall’altro, ampliando il ventaglio di servizi, mediante l’integrazione delle nuove attività di consulenza e advisory immobiliare, creando così sinergie altamente strategiche e integrando il know-how delle nuove realtà. Sempre nell’ottica del progetto di sviluppo strategico perseguito, anche al fine di accogliere appieno la nuova immagine della Società, l’Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato la nuova denominazione sociale “Mevim S.P.A". Raffaele Israilovici, presidente del Consiglio di amministrazione, ha dichiarato “Sono molto soddisfatto di questa operazione di integrazione, grazie alla quale, la Società rafforza significativamente la sua posizione sul mercato, sviluppando un nuovo modello di business di servizi integrati nel settore real estate, inglobando anche l’expertise di due primari operatori del mercato che consentiranno alla Società di completare il prospettato ‘turn around’ intrapreso e ormai consolidato”. La società è stata assistita nell’operazione dal dott. Roberto Muroni partner CleverCap per gli aspetti finanziari e i dottori Antonino Checco Enrico Attanasio e Maurizio Scazzina dello studio Spt Commercialisti per gli aspetti fiscali.(Com)