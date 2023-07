Pnrr: Borghi (Az-Iv), è al palo, Meloni butta palla in tribuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho trovato gradevole il riferimento al tafazzismo fatto da Giorgia Meloni. È il solito sport di buttare la palla in tribuna quando si è in difficoltà. La verità è che, al momento, il Pnrr è al palo". Lo dice il senatore del gruppo Azione-Italia Viva al Senato Enrico Borghi a Rainews24. "Il ministro Giorgetti è costretto a dilatare lo spazio del debito pubblico per 20 miliardi perché la terza rata ancora non è entrata. Per mettere a terra i fondi occorre spostarli sull'economia reale. Noi abbiamo fatto la proposta - ricorda Borghi - di destinare parte delle risorse del Pnrr alle imprese per investire nella transizione digitale e ecologica, e utilizzare il valore aggiunto prodotto dall'intervento pubblico per aumentare i salari". (Rin)