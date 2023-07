Migranti: Tunisia, fermate 31.111 persone nel primo semestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità della Guardia nazionale della Tunisia hanno fermato 31.111 migranti irregolari, di cui 29.897 di nazionalità subsahariana, in 931 operazioni in mare svolte nei primi sei mesi del 2023. Lo ha riferito la direzione generale della Guardia nazionale tunisina, spiegando che almeno 65 partenze irregolari verso le coste italiane sono state sventate nei giorni della festa di Eid al Adha, la festa del sacrificio, dal 27 al 29 giugno, per un totale di 2.068 persone fermate. In particolare, le unità di Sfax, Kerkennah e Mahdia hanno bloccato 47 partenze, recuperando 1.879 persone, di cui 1.858 di nazionalità sub-sahariana e 21 tunisini. Altre unità a Nabeul, Sousse e Monastir hanno sventato 18 partenze di 189 tunisini, sequestrando 14 barche e tre kayak.(Tut)