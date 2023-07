Peste suina: Beduschi, da domani bando regionale per recinzioni anti cinghiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 4 luglio, aprirà il bando regionale dedicato a interventi di biosicurezza per gli allevamenti di suini, con lo scopo di contrastare la diffusione della PSA-Peste Suina Africana, mettendo a disposizione una dotazione di 2,2 milioni di euro. "Un provvedimento - commenta l'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi - con cui finanzieremo l'acquisto di recinzioni come opera di prevenzione contro l'insorgenza della malattia, trasmissibile dalla fauna selvatica e in particolare dai cinghiali, che sta diffondendosi in diverse regioni italiane e che ha fatto registrare i primi casi 'lombardi' in provincia di Pavia". Sono beneficiarie del bando le micro, piccole e medie imprese attive dedite all'allevamento di suini, le cui domande saranno selezionate in base a tre fasce di priorità che comprendono: gli allevamenti ricadenti nelle Zone di restrizione I e II, in provincia di Pavia; quelli definiti a 'rischio alto e medio-alto' di trasmissione del virus (secondo elenco elaborato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna) e, infine, nei Comuni situati al confine con Piemonte ed Emilia-Romagna. (segue) (Com)