Peste suina: Beduschi, da domani bando regionale per recinzioni anti cinghiali (2)

- "Gli interventi finanziati con il bando - prosegue Alessandro Beduschi - consisteranno nella realizzazione di recinzioni fisse 'a prova di bestiame' per rafforzare le misure di biosicurezza degli allevamenti di suini, al fine di limitare la trasmissione del virus della PSA riducendo il rischio di intrusione di cinghiali selvatici". L'investimento ammesso dovrà avere un costo complessivo minimo di tremila euro e massimo 30 mila euro per ciascun codice di allevamento suini attivo, con spesa massima per singolo beneficiario pari a 100.000 euro, comprensivi di forniture, posa in opera e costi di progettazione, che non dovranno superare il 5 per cento della spesa ammessa. L'agevolazione verrà assegnata sottoforma di sovvenzione diretta a fondo perduto, pari al 65 per cento del costo ammissibile e le domande potranno essere presentate entro il 4 settembre 2023. "Il bando - conclude l'assessore Beduschi - è un'opportunità da cogliere per i nostri allevatori e si inserisce in un'ampia strategia introdotta per evitare il dilagarsi del virus nella pianura padana. Abbiamo intenzione di reperire altre risorse per continuare l'opera, ma nel frattempo lavoriamo in stretto coordinamento con il Commissario del Governo, Vincenzo Caputo, e con tutte le parti in causa per un'emergenza che è all'attenzione nazionale viste le sempre più numerose regioni colpite, ma che in Lombardia, cuore della filiera suinicola italiana, dobbiamo continuare a seguire con la massima priorità" (Com)