Bosnia: Istituto statistica, nel primo trimestre Pil a +1,1 per cento rispetto al 2022

- Il prodotto interno lordo (Pil) della Bosnia Erzegovina è aumentato dell'1,1 per cento nel primo trimestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo riporta l'Istituto di statistica del Paese balcanico, secondo quanto scrive il sito informativo "Biznis". Prendendo in considerazione la classificazione delle aree di attività, nei primi tre mesi del 2023 si è registrata una significativa crescita reale del commercio all'ingrosso e al dettaglio e della riparazione di autoveicoli e motocicli (+8 per cento). Per quanto riguarda le categorie del Pil, la crescita reale è stata registrata nella spesa pubblica, del 2 per cento, nell'esportazione di beni e servizi, dell'1,7 per cento, e nell'importazione di beni e servizi, del 2 per cento. Un calo è stato invece registrato nei consumi delle famiglie (-3,7 per cento). (Seb)