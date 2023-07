Lombardia: Oltre due milioni per interventi di valorizzazione Parco dello Stelvio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale lombarda ha approvato la delibera, proposta dall'assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, che approva lo Schema di convenzione tra Regione Lombardia ed Ersaf - Direzione Parco dello Stelvio per la realizzazione di interventi ricompresi nel Piano Investimenti del Parco - settore lombardo. "Mettiamo a disposizione del Parco dello Stelvio - dice l'assessore Sertori - 2.265.472 euro che consentono di realizzare o completare gli interventi già parte del Piano Investimenti e ritenuti necessari e importanti". Gli interventi riguardano le province di Sondrio e Brescia e, nello specifico, i Comuni di Valdidentro (SO), Valfurva (SO), Bormio (SO) e Valdidentro (SO), Vezza d'Oglio (BS) e l'Unione Comuni Alta Valle Camonica (BS). "Ersaf - Direzione parco dello Stelvio - spiega l'assessore Sertori -, in fase di aggiornamento progettuale o realizzativa degli interventi ricompresi nel proprio Piano Investimenti, ha ravvisato dei costi aggiuntivi necessari per il completamento di tali opere, derivanti principalmente dall'incremento dei costi unitari di lavorazioni e di materie prime". "Gli interventi, finanziati anche dal Fondo Comuni Confinanti - prosegue Sertori -, rivestono un'importanza fondamentale per la valorizzazione, tra l'altro, in termini di accessibilità e fruizione, dell'area del Parco e del Passo dello Stelvio, patrimonio unico per i molteplici valori ambientali, paesaggistici e culturali che presenta". (segue) (com)