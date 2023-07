Lombardia: Oltre due milioni per interventi di valorizzazione Parco dello Stelvio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regione Lombardia, in coerenza con i propri strumenti programmatori - sottolinea l'assessore Sertori -, intende promuovere la realizzazione di tali interventi e sostenere, a tal fine, i costi aggiuntivi attraverso il ricorso al Fondo regionale Montagna". "Con la convenzione - afferma l'assessore Sertori - ci facciamo carico del completamento/realizzazione di interventi chiave per la fruibilità della parte lombarda del Parco dello Stelvio e, quindi, promuoviamo direttamente azioni volte a favorire anche la conoscenza di questo scrigno di tesori ambientali e naturali che è il 'nostro' Parco e che merita, nel rispetto delle misure di sicurezza e di salvaguardia dei valori presenti, di essere conosciuto meglio. Perché l'area lombarda del Parco dello Stelvio - conclude Sertori - è già ora un biglietto da visita importante per i turisti e, completati gli interventi, sarà una meta ancora più appetibile per gli amanti della montagna" (com)