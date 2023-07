Difesa: premier Bulgaria, aumento capacità militare sarà uno dei compiti del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Bulgaria, Nikolaj Denkov, ha dichiarato che l'aumento della capacità militare nazionale sarà uno dei compiti del governo da lui guidato. “La pace si ottiene quando ogni aggressore sa che se attacca sarà punito”, ha detto Denkov in apertura della conferenza degli addetti alla Difesa delle ambasciate straniere a Sofia. Secondo il premier, il ritardo nello sviluppo della capacità militare non è dovuto a difficoltà economiche, ma all'incertezza politica. "Negli ultimi anni la Bulgaria ha inviato segnali contrastanti ai suoi partner nell'Ue e nella Nato. Ancora non sfruttiamo appieno, sia come capacità militare che come capacità politica, le opportunità che ci offre la partecipazione a queste due potenti organizzazioni", ha osservato il primo ministro.(Seb)