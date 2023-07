Pnrr: Meloni, dispiace che in Italia sia motivo di scontro, in gioco credibilità internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi dispiace ma non mi stupisce che in Italia anche il Pnrr sia diventato motivo di scontro”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all’assemblea generale di Assolombarda. “Penso che dovremmo comportarci come un sol uomo, maggioranza, opposizione, sindacati, magistrati, gente comune, perché qui non è in gioco il governo ma la modernizzazione dell’Italia e la sua reputazione al livello internazionale”, ha aggiunto Meloni. (Rin)