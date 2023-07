Roma: Acea Ato 2, lavori su rete idrica a Castel Madama, interruzione temporanea acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea Ato 2 comunica in una nota che al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione, volti a migliorare l'efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Castel Madama. Di conseguenza, dalle 8:00 alle 22:00 di martedì 4 luglio si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti strade/zone: Via Sant’Anna, Via Della Libertà, Via Empolitana, Via Fonte Canoro, Via San Sebastiano, Via Colle Fiorito, Via Delle Muratelle, Via Pietro Romano, Via Colle Passero, Via Valle Caprara, Via Delle Cave, Via Del Poggio, Via Pio La Torre, Via Aldo Moro. Per limitare i disagi Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti in: Via Valle Caprara angolo Via Empolitana, Via San Sebastiano angolo Via Pio La Torre, Via Sant'Anna angolo Via Colle Fiorito.(Rer)