Innovazione: Moby entra a far parte di Federated Innovation Mind

- Moby entra a far parte di Federated Innovation @Mind, un nuovo modello che aggrega entità pubbliche e private che, beneficiando dell’ecosistema Mind(Milano Innovation District), sviluppano progetti di innovazione nei rispettivi settori di attività e, per quanto riguarda in particolare Moby, nel settore trasporti e logistica. Nato nel febbraio del 2021, Federated Innovation @Mind è promosso da Lendlease, società leader nella rigenerazione delle aree urbane, in qualità di responsabile della progettazione e dello sviluppo privato di Mind, con il contributo, come soggetto catalizzatore, di Cariplo Factory. Moby è la quarantunesima realtà ad aderire a Federated Innovation @Mind, realtà che si pone quale focus quello di generare iniziative di ricerca e innovazione e favorire il trasferimento tecnologico su una piattaforma aperta alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti: imprese, università, start up, investitori e talenti. L’obiettivo è quello di raccogliere nuove idee e progetti per metterli a disposizione di tutti, collocandosi, così, come “sviluppatore di innovazione”. Un vero e proprio incubatore di idee. La rivoluzione copernicana di questo nuovo modello sta nel fatto che aziende che appartengono ad uno stesso settore merceologico sono invitate a cooperare con i propri competitor, nel pieno rispetto delle norme della concorrenza, e con aziende meno strutturate e più “giovani”, così come sono favorite le progettualità proposte da aree tematiche differenti, in una sorta di positiva gemmazione e contaminazione delle rispettive conoscenze e dei progressi condivisi anche in settori diversi. Le aziende che diventano partner di Federated Innovation @Mind creano una vera e propria community di innovatori, anche grazie alla presenza di ricercatori, studenti e clinici dell’Università Statale di Milano, dell’Irccs Galeazzi e della Fondazione Human Technopole. (segue) (Com)