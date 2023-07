Innovazione: Moby entra a far parte di Federated Innovation Mind (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo entusiasti di essere entrati a far parte di Federated Innovation @Mind – spiega Achille Onorato, Amministratore Delegato di Moby –. La nostra azienda è da sempre all’avanguardia nel proprio mercato di riferimento ed ha fatto dell’innovazione la propria bandiera, in tutti i campi del suo operato. È una soddisfazione vedere che Moby ha spesso aperto la strada a progetti poi fatti propri anche da altri player del settore e in alcune circostanze alla vera e propria apertura di nuovi mercati di cui siamo stati battistrada. Le ultime due navi in flotta, Fantasy, appena entrata in servizio sulla rotta Livorno-Olbia, e la sua gemella Legacy che la seguirà in autunno, non sono solo i due traghetti più grandi al mondo, ma anche i più innovativi nelle loro soluzioni tecniche, nel design, nei servizi di bordo e negli spazi comuni con standard da nave da crociera, i più green con la sostenibilità come faro. Insomma, l’ingresso in Federated Innovation @Mind fa parte a pieno titolo dei valori fondanti del nostro lavoro”. E Massimo Marciani, Ambassador Mobility & Logistics, Federated Innovation @Mind spiega: “Il processo di ampliamento della base di aziende aderenti a Federated Innovation @Mind non ha sosta e l’ingresso del Gruppo Moby si pone nel solco tracciato per fare di questo network un riferimento a livello nazionale ed internazionale per la mobilità innovativa, sostenibile, integrata di merci e persone”. “Siamo entusiasti di accogliere il Gruppo Moby nel network Federated Innovation @Mind - aggiunge il Presidente di Federated Innovation Tommaso Boralevi. - Moby rappresenta un’aggiunta straordinaria al nostro ecosistema di innovazione. La loro potenzialità di collaborare non solo nell’area Mobility & Logistics, ma anche in altre aree tematiche, apre incredibili opportunità, favorendo lo sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili, che potrebbero trasformare il modo in cui ci spostiamo e viviamo”.Con Moby e Federated Innovation @Mind il viaggio verso l’innovazione è già iniziato. (Com)