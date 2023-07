Medio Oriente: primo ministro Autorità palestinese, "assalto a Jenin è un nuovo crimine di Israele"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incursione di questa mattina all'alba delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella città di Jenin, in Cisgiordania, e nel campo profughi, è un nuovo crimine da parte di Israele. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mohammed Shtayyeh, in occasione della riunione settimanale del gabinetto palestinese a Ramallah, in Cisgiordania, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa palestinese "Wafa". Shtayyeh ha condannato l'attacco a Jenin, che finora ha causato la morte di sette palestinesi e il ferimento di molte di persone, e ha accusato Israele di aver tentato di "spazzare via il campo profughi di Jenin". "Il popolo palestinese non si arrenderà a questa aggressione ma resisterà fino alla fine dell'occupazione", ha sottolineato Shtayyeh, aggiungendo che "il governo israeliano, che cerca di risolvere il conflitto attraverso l'aggressione, si renderà conto che i popoli oppressi che lottano per la loro libertà e indipendenza, alla fine saranno vittoriosi". Shtayyeh infine ha chiesto l'immediata cessazione delle aggressioni a Jenin e la punizione di Israele "per il terrorismo suo e dei suoi coloni". (Res)