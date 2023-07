Ue: Tajani, non si può governare l'Europa con forze anti europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si può creare una maggioranza alternativa alla sinistra, che può essere composta da Popolari, Conservatori e Liberali. E' una cosa già successa con la mia elezione. Con il partito della signora Le Pen e con Alternative für Deutschland (Alterantiva per la Germania), Forza Italia non intende fare alcuna alleanza, non intende farla il Partito popolare europeo per il semplice motivo che sono due forze anti europee. Non si può governare l'Europa con chi è contro l'Europa. Il motivo è molto chiaro. Il Partito popolare europeo lo ha detto da sempre, lo diciamo da sempre, non è una novità. La Lega è un'altra cosa perché ha posizioni diverse da Alternative für Deutschland". Lo ha affermato il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando con i cronisti davanti a Montecitorio. (Rin)