Ue: Meloni, dovrebbe privilegiare crescita, senza è difficile garantire stabilità

- “Siamo impegnati sulla riforma della governance europea” con la riforma del Patto di stabilità e crescita che “secondo noi, dovrebbe privilegiare di più la crescita, senza la quale diventa più difficile garantire la stabilità”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all’assemblea generale di Assolombarda. “Riteniamo necessario assicurare parità di condizioni nel mercato interno e che questo debba prevedere piena flessibilità dei fondi europei esistenti”, ha proseguito. “La sfida sulla riforma della governance – ha concluso – è sugli investimenti: se l'Europa fa scelte strategiche come la transizione verde, la transizione digitale e la difesa non si possono punire le nazioni che investono" in questi ambiti. (Rin)