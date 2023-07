Regno Unito: ministro Salute Barclay, no a richiesta aumento salariale 35 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Steve Barclay, ha criticato i medici in formazione accusandoli di "allontanarsi" dai colloqui con il governo sulla retribuzione e le condizioni lavorative. Il sindacato più grande del settore, British Medical Association (Bma), ha indetto uno sciopero di cinque giorni a luglio e chiesto un aumento del 35 per cento per riportare i salari ai livelli del 2008. Bma ha anche accusato il governo di rifiutarsi di mettersi al tavolo per negoziare un accordo. D'altro canto, Barclay ha affermato che la richiesta di ripristino della retribuzione del 35 per cento non era "accessibile nel contesto dell'inflazione e delle altre pressioni" sull'economia. (Rel)