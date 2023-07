Trasporti: De Corato, domani Sala taglierà il nastro, ma fu Albertini a volere M4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inaugurazione della M4 di domani "il Sindaco taglierà il nastro, ma vorrei ricordare che fu Gabriele Albertini a volere la realizzazione della M4 e a farla inserire nella Finanziaria dell'allora Governo e, se non fosse stato per lui, domani non saremmo arrivati a questo importante risultato per tutta la città di Milano". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, ricordando che "la gara per l'affidamento della nuova linea della metropolitana fu bandita nel giugno 2006, quando in città governava il Centrodestra. Domani, l'intera città e i turisti, raccoglieranno i frutti di un progetto fortemente voluto, ideato, avviato, finanziato e progettato dalla Giunta Albertini". "Il Centrosinistra - prosegue - ha saputo, solamente, fare i soliti pasticci, ovvero tagliare la linea 73 (bus) che da San Babila portava a Linate, come ha rimarcato ed evidenziato anche il capogruppo dei Verdi a Palazzo Marino Carlo Monguzzi. Quella linea andava mantenuta poiché l'alternativa di superficie, ovvero il tram 27, negli orari di punta è sempre pienissimo e inaccessibile per carrozzine e persone con difficoltà deambulatorie".(Com)