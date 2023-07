Portogallo: studio mobilità sostenibile, Lisbona deve accelerare per obiettivo zero emissioni entro 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lisbona deve accelerare le misure di mobilità sostenibile per raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nel settore dei trasporti entro il 2030. Come riferisce l'agenzia di stampa "Lusa", è quanto emerge da uno studio europeo pubblicato oggi dall'associazione Zero, in cui 35 città europee hanno ottenuto un punteggio basso. Lisbona, l'unica città portoghese valutata, ha ottenuto un punteggio complessivo del 49,8 per cento e si trova al 10mo posto nella graduatoria. Lo studio è stato condotto nell'ambito della campagna "Città Pulite", un gruppo di organizzazioni europee di cui Zero fa parte e che intende intensificare la lotta contro il cambiamento climatico e l'inquinamento atmosferico favorendo la una mobilità urbana a emissioni zero entro la fine del decennio. La capitale portoghese si distingue positivamente per l'ampia offerta di scooter e biciclette condivise e per le infrastrutture di ricarica per le auto elettriche. Al contrario, per quanto riguarda le auto elettriche condivise e gli autobus a zero emissioni Lisbona si classifica "molto male", si indica nello studio. (Spm)