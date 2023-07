Germania: Difesa incarica Airbus di studiare intelligenza artificiale per sciami di droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio per la pianificazione del ministero della Difesa tedesco ha incaricato Airbus Defence and Space, divisione per la difesa del consorzio aerospaziale europeo Airbus, di effettuare un secondo studio sull'intelligenza artificiale applicata agli sciami di droni. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt, l'azienda intende testare “speciali algoritmi di sciame insieme a due start-up” della Germania, Quantum Systems e Spleenlab. Cina, Stati Uniti e Russia lavorano da tempo su questa tecnologia e i gruppi di sistemi a pilotaggio remoto diventano tanto più potenti quanto sono più indipendenti. A far avanzare lo sviluppo degli sciami di droni è soprattutto la Cina, che nel 2017 ha dimostrato di poter coordinare oltre mille di questi dispositivi. Cofondatore di Auterion, società svizzera che produce software per i droni, Lorenz Meier ha affermato: “Segnali mostrano che la Cina potrebbe essere più avanti dell'Occidente in questa tecnologia”. Meier ha aggiunto: “Dal punto di vista occidentale, non abbiamo quindi altra scelta che guardare alle tecnologie di sciame. Dobbiamo affrontare il problema almeno a livello di ricerca”. I gruppi di droni dovrebbero svolgere un ruolo importante nel Sistema di combattimento aereo del futuro (Scaf), progetto di Germania, Francia e Spagna, con il Belgio come osservatore. Il caccia europeo di nuova generazione opererà, infatti, in coordinamento con droni che svolgono determinati compiti, ad esempio per la ricognizione. (segue) (Geb)