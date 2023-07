Germania: Difesa incarica Airbus di studiare intelligenza artificiale per sciami di droni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I velivoli a guida remota verrebbero controllati dal pilota dell'aereo da combattimento. Tuttavia, il militare sarebbe impegnato a utilizzare anche altre e diverse componenti dello Scaf. Pertanto, gli sciami di droni devono diventare ampiamente autonomi. Il nuovo studio assegnato dal ministero della Difesa tedesco ad Airbus Defence and Space ha quindi l'obiettivo di testare come gli sciami di velivoli a pilotaggio remoto possono coordinarsi con l'intelligenza artificiale. In una prima analisi denominata Kitu 1, l'azienda Airbus aveva sviluppato la teoria in materia. Ora, come evidenzia “Handelsblatt”, si tratta con Kitu 2 delle “prove pratiche”. Secondo l'amministratore delegato di Airbus Defence and Space, Michael Schoellhorn, “progetti di ricerca come Kitu 2 sono significativi per la realizzazione di grandi programmi di difesa europei quali lo Scaf”, in cui come sciami di droni, intelligenza artificiale e cloud computing giocano “un ruolo importante”. (segue) (Geb)