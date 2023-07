Germania: Difesa incarica Airbus di studiare intelligenza artificiale per sciami di droni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, come evidenziato da Meier, “gli Stati Uniti sono tre anni avanti rispetto alla Germania” nello sviluppo degli sciami di droni. Tuttavia, diversi esperti vedono un pericolo in questa tecnologia, rappresentato dalla relativa facilità con cui può essere replicata. Se si dispone del software necessario, è infatti possibile ordinare micro-droni su Internet e armarli. Un'ulteriore timore è che uno sciame di droni possa andare fuori controllo. Pertanto, ai raggruppamenti di velivoli a pilotaggio remoto non dovrebbero essere impartiti ordini generali, ma compiti chiaramente definiti in termini di tempo, luogo e modalità di dispiegamento. In particolare, il controllo dell'operatore umano viene considerato essenziale. Come nota “Handelsblatt”, le Forze armate tedesche (Bundeswehr) sono “molto lontane da tali scenari”. Con Kitu 2, Airbus Defence and Space, Quantum Systems e Spleenlab indendon o dimostrare la possibilità di coordinare i gruppi di droni ricorrendo all'intelligenza artificiale. (segue) (Geb)