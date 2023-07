Germania: Difesa incarica Airbus di studiare intelligenza artificiale per sciami di droni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tal fine, la divisione per la difesa di Airbus vuole includere nei test algoritmi di sciame, programmi di simulazione e hardware sperimentale. Quantum Systems fornisce due diversi tipi di droni, il Vector e lo Scorpion. Il primo velivolo a pilotaggio remoto è stato venduto alle Forze armate ucraine, che lo impiegano nelle operazioni contro i reparti di invasione russi. Il secondo drone è progettato, ad esempio, per accompagnare i convogli militari. A Kitu 2, Spleenlab contribuirà con le proprie competenze nel settore dell'edge computing: i sistemi militari devono essere in grado di elaborare i dati localmente con l'intelligenza artificiale. I test si baseranno sui risultati di Kitu 1, a disposizione esclusivamente di Airbus Defence and Space. Secondo Schoellhorn, la collaborazione dell'azienda con Quantum Systems e Spleenlab offre “un impulso importante per costruire un ecosistema in Germania con cui possiamo rafforzare la nostra esperienza nell (Geb)