Lavoro: Meloni, mercato risponde bene, soddisfazione da dati su occupazione

- Per quanto riguarda il mercato del lavoro, “sta rispondendo bene alle politiche di questi mesi, beneficiamo anche del buon andamento dell’economia, ma i dati sull’occupazione ci stanno dando grandi soddisfazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all’assemblea generale di Assolombarda. “Noi abbiamo cercato di afre la nostra parte, con il taglio del cuneo, gli incentivi per le assunzioni di giovani, e un segnale importante penso sia stata anche l’abolizione del reddito di cittadinanza per chi poteva lavorare”, ha aggiunto. (Rin)