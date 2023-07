Rai: Sergio, palinsesto di qualità e attrattività, grazie a tutte le strutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del suo intervento in Consiglio di amministrazione, l’Amministratore delegato Roberto Sergio ha rivolto un ringraziamento particolare a tutte le strutture che, in brevissimo tempo, sono riuscite a costruire un palinsesto di qualità e attrattività e alla Produzione Rai che, con professionalità e impegno ha assicurato, fin da questi palinsesti autunnali, una piena valorizzazione della capacità produttiva interna. “Sono orgoglioso – ha detto Sergio - di poter annunciare che abbiamo portato a saturazione la capacità produttiva dei centri di produzione con un incremento rispettivamente del +10 per cento a Roma del +13 per cento a Milano, del +17 per cento a Napoli e del +256 per cento a Torino) con il 73 per cento dei programmi prodotti internamente e il dimezzamento degli appalti totali rispetto alla stagione autunnale 2022 (saranno solo il 3,8 per cento).”(Rin)