Pnrr: Fratoianni (Avs), da governo postura claudicante

- "Certamente quella del governo è una postura claudicante: siamo di fronte ad una destra che ha costruito la sua cavalcata elettorale al grido del 'siamo pronti' e poi nella realtà dimostra di non essere pronta a fare nessuna scelta e sostanzialmente rinvia, perfino in nome di un argomento che ha una sua ragionevolezza cioè la necessità di avere un quadro generale rispetto alla riforma della governance e in particolare al nuovo patto di stabilità e crescita e alla sua necessaria riforme. Anche su questo si fatica ad individuare una traccia che sia il frutto di una chiarezza". Lo ha affermato il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi e Sinistra, a Skytg24. "Aggiungo che anche sul Pnrr siamo nella medesima situazione - ha proseguito il leader di Si -, con un governo che dice 'siamo pronti, ma ci sono dei ritardi, alcune cose le cambieremo', ma non ci dice cosa cambia e non lo dice al Parlamento. Viene a mancare un confronto necessario con il Parlamento su quali siano i progetti che cambiano, quali siano i nuovi dossier, dove vanno le risorse, con quali tempi e con quali priorità. E questo è un problema. Se decidono di togliere una parte delle risorse previste per il piano asili nido devono dire perché lo fanno e per fare che cosa in alternativa, visto che tutti sanno che per il nostro Paese l'assenza per esempio di un'offerta dignitosa per gli asili nido ha un suo peso sulle famiglie, sul lavoro e sull'autonomia delle donne, oltre che sulla qualità della crescita dei bambini. Insomma, a me pare che, se devo dare - ha concluso Fratoianni - un giudizio sulla postura del governo Meloni, quel giudizio non può essere che su una postura claudicante, incerta e anche un po' confusa". (Rin)