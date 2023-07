Spagna: ministra Economia respinge proposta Sumar di destinare 20 mila euro a 18enni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Economia spagnola, Nadia Calvino, ha respinto la proposta della leader di Sumar, Yolanda Diaz, di destinare 20 mila euro ai 18enni per la formazione professionale o per avviare un'impresa. "Chiunque proponga misure che consistono nel dare sussidi, aiuti, senza alcun tipo di restrizione, o livello di reddito, o un obiettivo specifico, deve spiegare come li finanzierebbe, perché nei prossimi anni dobbiamo continuare con una politica fiscale responsabile", ha affermato Calvino all'emittente "Tve". La titolare dell'economia ha sottolineato che il governo di Pedro Sanchez negli ultimi cinque anni ha portato avanti una politica che "funziona" e che sta permettendo di aiutare le famiglie e le imprese che ne hanno bisogno. Questo sta avvenendo, allo stesso tempo, riducendo il debito e il deficit, "cosa molto importante anche per le generazioni future", ha chiarito Calvino. Per quanto riguarda la proposta di Diaz di ridurre di un'ora la giornata lavorativa, la ministra spagnola ha ricordato che l'esecutivo ha già lanciato un progetto pilota per studiare la possibilità di ridurre l'orario di lavoro in ambito industriale.(Spm)