India: Maharashtra, Partito del Congresso nazionalista si spacca per sostenere governo Sena-Bjp

- Il Partito del Congresso nazionalista (Ncp) si è diviso nello Stato indiano del Maharashtra, con conseguenze sul governo statale e probabilmente con un impatto politico che supera i confini dello Stato. Un gruppo di membri dell’Assemblea legislativa statale ha deciso di lasciare l’opposizione per appoggiare il governo dello Shiv Sena e del Partito del popolo indiano (Bjp) guidato da Eknath Shinde. A prendere l’iniziativa è stato Ajit Pawar, nipote di Sharad Pawar, presidente dell’Ncp. Ajit, che era leader dell’opposizione, ha giurato come vicecapo del governo, incarico che ha già ricoperto altre tre volte in passato. Al suo posto è subentrato Jitendra Awhad. Altri otto deputati eletti con l’Ncp hanno giurato come ministri. In totale 37 legislatori dell’Ncp su 53 hanno scelto di passare alla maggioranza. È la quarta volta dall’inizio della legislatura, nel 2019, che il Maharashtra è teatro di complesse crisi politiche. Il Bjp, come riferisce la stampa indiana, esulta per l’operazione, anche in chiave nazionale, in vista delle elezioni dell’anno prossimo, che lo vedono comunque favorito. L’Ncp fa parte di un gruppo di partiti di opposizione che ha faticosamente avviato un percorso per creare un fronte contro il Bjp e la vicenda conferma che l’unità, anche all’interno delle singole forze politiche, è tutt’altro che scontata. (segue) (Inn)