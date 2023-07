India: Maharashtra, Partito del Congresso nazionalista si spacca per sostenere governo Sena-Bjp (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Congresso nazionale indiano (Inc), Mallikarjun Kharge, e altri leader (come Sonia e Rahul GandhI) del principale partito di opposizione a livello centrale hanno parlato con Sharad Pawar per esprimergli sostegno. I due partiti fanno parte del Fronte per lo sviluppo del Maharashtra (Mva), insieme allo Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray). L’accaduto ha suscitato accuse contro il Bjp. Ad esempio Nana Patole, il presidente del Congresso nel Maharashtra, lo ha accusato di essere assetato di potere e aver calpestato la democrazia nello Stato. D’altra parte, secondo le indiscrezioni dei media, il Congresso è critico anche nei confronti di Sharad Pawar, per non aver espulso Ajit in passato, dopo altre dimostrazioni di slealtà. Sharad ha dichiarato che non ci sarà una battaglia legale, ma che saranno gli elettori a giudicare. Anche secondo alcuni esperti consultati dal quotidiano “The Times of India” potrebbe non esserci un seguito giudiziario. (segue) (Inn)