Corea del Sud-Italia: Catarci (Università La Sapienza), sviluppo Metaverso legato a evoluzione sistemi interazione uomo-macchina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Metaverso farà il salto di qualità non appena l’interazione con la macchina diventerà sufficientemente soddisfacente e l’esperienza realistica. Lo ha dichiarato Tiziana Catarci, professoressa di Informatica all’Università La Sapienza di Roma, nel corso della conferenza “Metaverse RenAissance. Perspectives and developments in Italy and Korea", ospitata oggi dall'Assemblea nazionale coreana. "Un primo passo importante lo si è già avuto con lo sviluppo di sistemi di interazione quali ChatGpt, che parlano la nostra lingua e non ci obbligano ad imparare la lingua del sistema", ha evidenziato Catarci. In alcuni settori, come quello del gaming, l’esperienza immersiva si vive già: "Una volta che altri problemi quali interoperabilità tra piattaforme e modello di business del Metaverso saranno risolti, si porrà un grosso problema di tutela dei dati personali", ha avvertito la scienziata: "Si parlerà di privatezza mentale, il nostro modo di interagire col mondo digitale e di rispondere a stimoli come avatar sarà studiato e dovrà essere quindi protetto". (segue) (Git)