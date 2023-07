Maltempo: Buonguerrieri (Fd'I), da Bonaccini atteggiamento schizzofenico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fa bene Bonaccini, e ci mancherebbe, a incontrare il generale Figliuolo e a mettersi a disposizione per il superamento delle emergenze causate dall'alluvione, ma le sue polemiche sono pretestuose e fuori luogo". Lo ha detto Alice Buonguerrieri, deputato romagnolo di Fratelli d'Italia, che aggiunge: "Il governo ha nominato il commissario appena sono arrivate, in ritardo, le stime, e nonostante negli elenchi vi sia di tutto, anche molte opere che con l'alluvione non c'entrano nulla. I due miliardi sono sotto il consueto esame della Corte dei Conti e saranno disponibili a brevissimo". "Nel frattempo - prosegue -, invece di polemizzare sulla pelle degli alluvionati per questioni ideologiche, il governatore dell'Emila Romagna pensi a lavorare e la smetta con questo atteggiamento schizofrenico di chi dice basta polemiche e poi continua a sollevarle. Una volta tanto faccia prevalere le ragioni del buon governo della cosa pubblica e non della campagna di adesioni al Pd", conclude l'esponente di Fd'I. (Rin)