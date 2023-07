Tunisia: nuove nomine tra i vertici della Guardia nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Tunisia hanno deciso nuove nomine tra i vertici della Guardia nazionale. Lo ha riferito l’emittente privata “Mosaique fm”, secondo la quale, lo scorso sabato, primo luglio, il generale di brigata Nizar Badis è stato nominato direttore generale della Pubblica sicurezza presso la Direzione generale della Guardia nazionale, mentre il generale di brigata Khaled Agrebi è stato designato nuovo direttore generale dei reparti di intervento. Per la direzione della Guardia di frontiera, invece, è stato scelto il generale Houssem Gouta, mentre alla guida dei Servizi generali della Guardia nazionale è stato scelto il generale di brigata Fares ben Chaabane. Infine, Sarhane Douzi, ex comandante di distretto della Guardia nazionale, è starto nominato a capo della Direzione per gli affari giudiziari, mentre il suo predecessore in questo incarico, Walid Tejeddine, guiderà la Direzione informazioni e ricerche. (Tut)