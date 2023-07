Giappone-Pakistan: ministro Esteri Hayashi incontra omologo Bhutto Zardari a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Yoshimasa Hayashi, ha incontrato oggi l'omologo del Pakistan Bilawal Bhutto Zardari, che si trova in visita ufficiale in Giappone. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri giapponese, secondo cui l'incontro, durato circa 45 minuti, è stato seguito da un pranzo di lavoro di circa un'ora. Hayashi ha dato il benvenuto al suo omologo a Tokyo, ricordando che quella di Bhutto Zardari è la prima visita di un capo della diplomazia pakistana nel Paese da quattro anni a questa parte. Il ministro pakistano ha espresso la gratitudine di Islamabad per l'assistenza finanziaria e allo sviluppo sinora prestata dal Giappone, specie dopo le alluvioni che hanno colpito il Pakistan lo scorso anno. I due ministri hanno concordato di sviluppare ulteriormente i tradizionali rapporti di amicizia bilaterale in tutte le aree. Hayashi si è detto convinto che il grande potenziale economico del Pakistan possa essere liberato attraverso il miglioramento dell'ambiente imprenditoriale, e ha offerto il sostegno di Tokyo anche per quanto riguarda l'intensificazione degli scambi tra persone. In occasione dell'incontro, il ministro giapponese ha illustrato al suo omologo i risultati del vertice del G7 che si è tenuto il mese scorso a Hiroshima. (Git)