Fisco: Salvini, più soldi a chi lavora, misura significativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Lo avevamo annunciato nel Consiglio dei ministri del primo maggio: da luglio milioni di lavoratori avranno fino a 100 euro di aumenti in busta paga. Una misura significativa che la sinistra e alcuni sindacati, spinti dalla volontà di una contrapposizione puramente ideologica, avevano criticato". Lo scrive su Instagram il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che aggiunge: "Più soldi a chi lavora e stop al reddito di cittadinanza dal prossimo anno: a chi tifa per i no e per sussidi a pioggia, anche a chi non ne merita, questo governo risponde proseguendo sulla strada del merito, della crescita e del lavoro vero, come dimostrano gli ultimi dati sull’occupazione". (Rin)