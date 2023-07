Governo: Bonetti, ancora Meloni contro Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova da venti anni arricchisce il panorama dell’informazione del nostro Paese" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- "Di nuovo Meloni contro Draghi, oggi nella sua intervista al 'Corriere della Sera'. Presidente siamo noi a dire a lei senza polemica: inizi a governare sul serio". Lo scrive su Facebook la deputata di Azione-Italia Viva-Renew Europe, Elena Bonetti, in riferimento all’intervista del presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni al “Corriere della Sera”. "Presidente se lei e il suo governo aveste saputo lavorare in modo incessante e efficace come ha lavorato il governo Draghi non solo avreste saputo risolvere difficoltà lungo la strada (come tante volte accaduto a noi) ma anche non sareste in ritardo come siete sulla quarta rata che avete gestito da soli”, prosegue. “Siamo noi a dire a lei senza polemica: inizi a governare sul serio”, aggiunge. “L’occupazione (in particolare penso a quella femminile) sta continuando a crescere raggiungendo via via massimi storici da quando le misure che il governo Draghi ha messo in campo sono efficaci”, sottolinea la parlamentare. Un trend di crescita che continua “perché fortunatamente queste misure continuano a dare buoni frutti visto che voi le avete semplicemente prolungate”, evidenzia Bonetti. “Sull’efficienza attuativa della sua amministrazione la invito anche a rendersi conto del grave ritardo che avete sui decreti attuativi che dovete scrivere anche su leggi approvate e volute da voi – rimarca -. Il tema non è fare o meno polemica, ma dire parole di verità. Che troppo spesso mancano”, conclude Bonetti. (Rin)