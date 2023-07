Medio Oriente: Egitto condanna incursione Forze di difesa israeliane a Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha condannato l'escalation di violenza nei Territori palestinesi in seguito all'incursione di questa mattina all'alba delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella città di Jenin, in Cisgiordania, e nel campo profughi. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri egiziano in un comunicato stampa, secondo cui Il Cairo considera l’incursione delle Idf una “flagrante violazione” del diritto internazionale umanitario “che impone chiari e specifici obblighi per Israele come potenza occupante”, si legge nella nota. Secondo il ministero egiziano, l’escalation di violenza “in corso contro i palestinesi” porta ad “alimentare le tensioni, esacerbare le sofferenze del popolo palestinese e minare gli sforzi compiuti dall'Egitto e dai suoi partner regionali e internazionali per ridurre la tensione nei territori occupati". L'Egitto ha chiesto agli attori internazionali di intervenire per "fornire protezione al popolo palestinese, le cui sofferenze aumentano di giorno in giorno". (segue) (Cae)