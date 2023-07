Corea del Sud-Italia: Kim Myeong-ju (Seoul Women’s University), interrogarsi su regolamentazione Metaverso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte al progresso del Metaverso e alla sempre maggior diffusione degli strumenti ad esso collegati è necessario procedere con cautela, e interrogarsi su quale possa essere la regolamentazione più adeguata. Lo ha dichiarato Kim Myeong-gu, professore di Sicurezza delle Informazioni presso la Seoul Women’s University, durante la conferenza “Metaverse RenAissance. Perspectives and developments in Italy and Korea" ospitata oggi dall'Assemblea nazionale coreana. "Le misure legali dovrebbero sempre idealmente entrare in gioco dopo che sono state fatte sufficienti considerazioni etiche, e dovrebbero essere limitate all’ambito necessario", ha spiegato il professore, aggiungendo che “in una vita civilizzata, il diritto galleggia in un mare di etica: è fondamentale che prima di qualsiasi risposta legislativa venga l’etica". Questo percorso - ha sottolineato però Kim - non parte da zero: "l’etica del Metaverso non deve infatti essere affrontata come argomento nuovo e indipendente, ma come un’estensione dell’etica digitale esistente ad oggi". (segue) (Git)